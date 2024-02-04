У Росії зник вертоліт МНС Мі-8

МНС Росії проводить пошуково-рятувальні роботи в Карелії, де під час тренувального польоту перестав виходити на зв’язок вертоліт МНС Мі-8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на телеграм-канал МНС РФ.

"Під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту 3 члени екіпажу.

Організовано пошуково-рятувальні роботи в районі села Дерев'яне. До місця прямує угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах.

У готовності літак Ан-26 Аеронавігаційної служби Північного Заходу з рятувальниками на борту", - йдеться в повідомленні.

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