Я розмірковую про звільнення Залужного, - Зеленський

В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Rai1.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного. - Ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину.

Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, "це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок".

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