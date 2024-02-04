Я розмірковую про звільнення Залужного, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Rai1.
"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного. - Ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину.
Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною", - пояснив глава держави.
За словами Зеленського, "це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок".