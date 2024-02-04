Ердоган планує обговорити з Путіним новий механізм експорту українського зерна під час його візиту до Туреччини, - МЗС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить новий механізм експорту українського зерна через Чорне море з російським президентом Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

Як очікується, Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Фідан заявив, що існують зусилля, спрямовані на пошук "нових методів" транспортування українського зерна на світові ринки.

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"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", - сказав глава МЗС Туреччини, додавши, що Ердоган порушить це питання під час зустрічі з Путіним.

Фідан зазначив, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно Чорним морем навіть без угоди з Росією.

"Ми хочемо прояснити цю де-факто (ситуацію) за допомогою нового механізму", - сказав він.

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