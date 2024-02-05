Якщо Європа вчасно не мобілізується, тоді виклики виникнуть не тільки для України, - керівник МЗС Литви Ландсбергіс

Європа має рішучіше діяти у питанні допомоги Україні в її перемозі над Росією, інакше виклики виникнуть не тільки для Києва, а й для ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

За його словами, ситуація на українському фронті викликає тривогу.

"Нині вирішальний момент вибору. З нашою спільною допомогою Україна може перемогти, і тоді ми маємо новий мирний період. Але якщо ми вчасно не мобілізуємось і підтримка до України не дійде, тоді виклики виникнуть не тільки для країни, яка зараз бореться за всіх нас, не тільки для нашого регіону, а й для всієї Європи", — сказав Ландбергіс.

За словами міністра, тільки рішучі дії Європи можуть спонукати Росію змінити свою поведінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб - перемога України, - Ландсбергіс