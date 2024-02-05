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Якщо Європа вчасно не мобілізується, тоді виклики виникнуть не тільки для України, - керівник МЗС Литви Ландсбергіс

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Якщо Європа вчасно не мобілізується, тоді виклики виникнуть не тільки для України, - керівник МЗС Литви Ландсбергіс
Європа має рішучіше діяти у питанні допомоги Україні в її перемозі над Росією, інакше виклики виникнуть не тільки для Києва, а й для ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

За його словами, ситуація на українському фронті викликає тривогу.

"Нині вирішальний момент вибору. З нашою спільною допомогою Україна може перемогти, і тоді ми маємо новий мирний період. Але якщо ми вчасно не мобілізуємось і підтримка до України не дійде, тоді виклики виникнуть не тільки для країни, яка зараз бореться за всіх нас, не тільки для нашого регіону, а й для всієї Європи", — сказав Ландбергіс.

За словами міністра, тільки рішучі дії Європи можуть спонукати Росію змінити свою поведінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб - перемога України, - Ландсбергіс

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Топ коментарі

  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    повторюється історія сторічної давності. Мюніхський зговір 38-го року - Європа віддала Чехословаччину гітляру в надії умиротворити агресора. Хабаря вистачило на рік - почалася Світова війна, котра ледь не розтоптала вщент миротворців. Франція була окупована ледь не за місяць, а Британію молотили ракетними ударами що зараз той Харків..
    Зараз захід здає Україну, боячись прямого конфлікту з московським ядерним монстром. Чи довго Еуропа з гАмерикою відтягуватимуть свій кінець??? Події зараз відбуваються прискорено.
    Коли москва окупує Україну, то поверне всі її ресурси (і мобілізаційні) проти Еуропи. Не зупиняючись. Шоп не дати наті, в якої скінчилися снаряди та інша зброя для допомоги Україні, оговтатися.. візьме тьоплєнькімі та беззбройними. Переконаний, що еуропейці навіть пручатися московській агресії не стануть. Аби "ізбєжать чєлавєчєскіх жертв і разрушеній"
  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    ната воюватиме (якщо спроможеться на опір), таки, конвенційною зброєю. Бо використання ЯЗ миттєво приведе до масивного удару та взаємного знищення. Захід пожертвує країнами Балтії, східної Еуропи та почне напружуватися лише коли кацапи (разом з мобілізованими українськими ухилянтами) підійдуть до кордонів країн "старої" демократії - Німеччини, Австрії, Італії та Греції
  • KosAn30 JT26
    Русню за неделю ракетами с авиации и флота закидают и все,или тут сведетели "слабого нато" думают что нато бтрами и окопными войнами с неандертальскими кацапами на бтрах 80 годов воевать будет,вот смешные почитайте военную доктрину нато и сравните то же количество авиа кацев и нато 1 к 5)
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