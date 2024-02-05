Протягом 4 лютого росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 4 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
У інформації зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ".