Протягом 4 лютого росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 4 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ".

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