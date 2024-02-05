Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"

Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Tg1

"Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою", - підкреслив український президент.

Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.

"У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад. Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться", - зазначив Зеленський.

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