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Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"

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Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"
Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Tg1

"Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою", - підкреслив український президент. 

Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.

"У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад. Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що стосується війни на землі, то тут склалася патова ситуація, це факт, - Зеленський

Топ коментарі

  • Amber
    На що цей зелений вишкрабок натякає ?🤬
    Він вже приготувався здавати нашу краіну з потрохами , бо йому
    мало грошей від ЄС для дерибана !🙁
    В мене шок і це дуже серйозна заява для України від Зеоманського !!
    Тепер ясно для чого йому потрібно прибрати генерала Залужного ,
    щоби він не перешкоджав міняти геополіьтичний розклад 🙁
  • Дмитрий Таммузовский
    А у разі звільнення Залужного хіба не буде те саме або навіть гірше?
  • Полтава и Харьков
    І що ж це буде за новий геополітичний розклад? Союз з рашкою? На виконання Оману? Так це ж вже було (грудень 2013).
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