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Сенат США схвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Байден закликав Конгрес його прийняти

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Сенат США схвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Байден закликав Конгрес його прийняти
Американські сенатори оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Довгоочікуваний законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.

Крім того, документ передбачає фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані. 

Президент США Джо Байден висловив підтримку законопроєкту, який містить двопартійну угоду щодо кордону, а також допомогу Україні, та закликав Конгрес прискорити його ухвалення в обох палатах.

Попереднє голосування очікується в середині тижня, але вже зараз ясно, що законопроєкт створений із серйозним спротивом у Палаті представників, де більшість належить республіканцям. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже сказав, що обіцяє його заблокувати.

"Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", – йдеться у спеціальному зверненні Байдена, яке опублікував Білий дім.

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Топ коментарі

  • Dmitriy Prudko
    Нажаль серед конгресменів досить багато путінських шльондр. Куди дивиться ФБР та ЦРУ?
  • Віталій Скобельський
    Як уже дістали! То обіцяють прийняти, то ні! То одна вимога, то інша... Перетворили кордон на прохідний двір, бо нормальним громадянство за нормальнрю процедурою отримати не так просто, а тим часом сотні всяких бомжів скаче через колючтй дріт... Ця проклята толерантність колись усіх нас погубить!
  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    Україна без допомоги США, це все одно, що Друга світова без лендлізу США. Це буде перемога зла над добром.
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