13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде ухвалений до 24 лютого, - Reuters

У 13-й пакет санкцій ЄС проти України не планують включати нові обмеження на імпорт. Ухвалити новий пакет санкцій хочуть до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Reuters.

Єврокомісія та країни-члени Європейського Союзу хочуть швидко ухвалити новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого, а тому готують документ, який викличе мінімальні дебати між країнами-членами, попри заклики деяких країн заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію.

"Будуть списки з сотнями... назв юридичних та фізичних осіб. Жодних гучних назв (компаній)", – сказав один з дипломатів, але уточнив, що від Єврокомісії ще може надійти пропозиція розширити список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

Джерела агентства додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет заходів, який може включати деякі нові заборони на імпорт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найслабшим з усіх, - журналіст Йозвяк

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б дійти одностайної згоди, а санкції щодо російського ядерного палива і скрапленого природного газу поки що не розглядаються.