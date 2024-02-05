Президентські вибори в США можуть стати "референдумом про майбутнє України", - Toronto Star

Україна поступово зникає з американської передвиборчої кампанії, яку ведуть республіканці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в статті канадської газети Toronto Star.

Зокрема зазначається, що виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про підтримку України". Висновок базується на аналізі передвиборчої риторики республіканки Ніккі Гейлі, яка бореться за право представляти Республіканську партію на цьогорічних президентських виборах.

"Ніккі Гейлі перестала говорити про Україну. Це був тонкий, але показовий зсув: мовчазне визнання Гейлі того, виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про це", – пише газета.

У Toronto Star припускають, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України "стала непотрібною справою".

"З минулого року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну", - пише газета.

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При цьому видання зазначає, що раніше у промовах Ніккі Гейлі "Америка" була найвживанішим словом [промови], слово "Україна" – на другому місці". Натомість на подальших мітингах Гейлі йшлося про "світ у вогні" та протидію Китаю, але вже не про Україну.

"Вона не оголосила про офіційну зміну політики. Вона нічого не зробила, щоб показати, що тепер хоче перемоги Росії. Але як політик наступних виборів 2028 року вона визнала, що Україна більше не є черговою проблемою", – пише Toronto Star.

Видання також вважає, що без підтримки США Україна програє війну проти Росії. А "найкращим сценарієм" для країни стане "дикий мир, за якого Росія збереже окуповану східну частину України та встановить постійний контроль над маріонетковим урядом на заході".

Припускають заборону викладання української мови, продовження масового викрадення українських дітей: "Це буквально зітре Україну з карти Європи".

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