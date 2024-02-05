Через санкції у Росії різко зросла кількість авіаінцидентів, - WSJ

Численні авіаінциденти відбуваються через знос апаратури та несправність літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"У 2023 році у РФ сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, тоді як у 2022-му їх було до 36. Це дані німецької дослідницької компанії Jacdec, що збирає інформацію про авіаінциденти по всьому світу.

Хоча досі серйозних катастроф не було, така тенденція створює значні ризики для пасажирів і пілотів", - йдеться в матеріалі.

За даними дослідницької компанії Cirium, у Росії на кожні 100 тисяч вильотів у 2023 році траплялося близько 10 інцидентів, а роком раніше – тільки п’ять. Експерти з безпеки, яких опитав The Wall Street Journal, попереджають, що постійні технічні проблеми створюють значний ризик для пасажирів і посилюють тиск на пілотів.

Значна частина авіаційних інцидентів у Росії, на думку експертів, найімовірніше пов’язана із санкціями, що забороняють іноземним компаніям обслуговувати літаки російських авіакомпаній і поставляти запчастини для них.

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Як зазначає WSJ, до статистики увійшли й авіапригоди, не пов’язані з технічними несправностями, наприклад потрапляння птахів у двигун, а також аварія літака засновника угруповання ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Російська авіаційна влада, нагадує видання, регулярно заявляє, що санкції не позначаються на безпеці польотів у Росії. Однак співрозмовники вважають, що це не так.

"У них немає доступу до запчастин, вони мало що можуть зробити", – сказав директор зі стратегії та політики безпеки правозахисної організації Flight Safety Foundation Генрі Гурджі, додавши, що хоча в Росії "роблять усе, що можуть", щоб підтримувати робочий стан літаків, санкції "вже починають серйозно впливати".

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До початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну парк російських авіакомпаній налічував загалом 1031 літак, розрахований на перевезення від 19 пасажирів. Близько двох третин флоту становили літаки виробництва Boeing і Airbus, наводить WSJ дані дослідницької компанії Cirium.

"Росавіація" в середині грудня 2023 року оголосила, що на повітряному транспорті в РФ "відсутня тенденція до зростання кількості авіаційних інцидентів". "Росавіація" тоді не пояснювала, що стало приводом для такої заяви, але російські незалежні ЗМІ та іноземні медіа неодноразово писали про зростання кількості пригод.