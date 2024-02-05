Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без РФ та Ірану
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Також на конференцію не запросили представників АдН і партії Сари Ваґенкнехт.
Очікується, що цьогоріч в конференції візьмуть участь близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. На неї зазвичай запрошують високопосадовців, які ухвалюють рішення з політики безпеки, для обговорення поточних і майбутніх викликів.
Очільник форуму Крістоф Гойсґен зауважив, що днями президент Росії Володимир Путін заявив, що не готовий вести переговори з чинним урядом України.
"Іншими словами, серйозної готовності до розмови немає", - зазначив Гойсґен.
Він додав, що, за словами представників урядів Німеччини і США, Іран також не зацікавлений в проведенні переговорів.
Тому від обох цих країн в форумі братимуть представники неурядових організацій, а від РФ також - опозиційні політики. Минулоріч Гойсґен дотримувався такого ж підходу до питання участі представників Росії.