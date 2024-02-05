Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без РФ та Ірану

Представників Росії та Ірану не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, яка пройде з 16 до 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Також на конференцію не запросили представників АдН і партії Сари Ваґенкнехт.

Очікується, що цьогоріч в конференції візьмуть участь близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. На неї зазвичай запрошують високопосадовців, які ухвалюють рішення з політики безпеки, для обговорення поточних і майбутніх викликів.

Очільник форуму Крістоф Гойсґен зауважив, що днями президент Росії Володимир Путін заявив, що не готовий вести переговори з чинним урядом України.

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"Іншими словами, серйозної готовності до розмови немає", - зазначив Гойсґен.

Він додав, що, за словами представників урядів Німеччини і США, Іран також не зацікавлений в проведенні переговорів.

Тому від обох цих країн в форумі братимуть представники неурядових організацій, а від РФ також - опозиційні політики. Минулоріч Гойсґен дотримувався такого ж підходу до питання участі представників Росії.