На Харківщині - скупчення ворожих військ. Окупанти підготували щонайменше 500 танків для можливих наступальних дій, - Forbes

Росіяни прагнуть захопити Куп’янськ до березня 2024 року. Для цього зібрали на Куп’янському напрямку близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області, й частину Харківської області до річки Оскіл", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що російська армія підготувала близько 500 танків, понад 600 бойових машин та щонайменше 40 тисяч окупантів.

Forbes уточнює, що метою є захоплення значної частини Харківської області, яку російські сили короткочасно зайняли у 2022 році, але потім втратили внаслідок контрнаступу української армії.

"Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", - пише Forbes.

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