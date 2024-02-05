Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 389 560 осіб (+810 за добу), 6348 танків, 9349 артсистем, 11822 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 389 560 російських загарбників.