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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 389 560 осіб (+810 за добу), 6348 танків, 9349 артсистем, 11822 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 389 560 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 389560 (+810) осіб,
  • танків - 6348 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 11822 (+4) од,
  • артилерійських систем - 9349 (+18) од,
  • РСЗВ - 979 (+0) од,
  • засоби ППО - 664 (+1) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
  • крилаті ракети - 1848 (+0),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12412 (+19) од,
  • спеціальна техніка - 1486 (+7)

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Скільки окупантів знищено за добу

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3634 день москальсько-української війни.
    54! одиниці техніки та 810! чумардосів.
    Арта 18, броня 9, логістика 19.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 7.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила 43000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 389 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • частный сектор
  • Qq Qqq f1a4586b
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