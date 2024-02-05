Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 389 560 осіб (+810 за добу), 6348 танків, 9349 артсистем, 11822 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 389 560 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 389560 (+810) осіб,
- танків - 6348 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 11822 (+4) од,
- артилерійських систем - 9349 (+18) од,
- РСЗВ - 979 (+0) од,
- засоби ППО - 664 (+1) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
- крилаті ракети - 1848 (+0),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12412 (+19) од,
- спеціальна техніка - 1486 (+7)