Знищення А-50 у зв’язці з Іл-22 - вперше в історії. Це серйозний удар по іміджу режиму Путіна, - Ігнат

Повітряні сили ЗСУ вперше в історії знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення, уразивши 14 січня російський А-50 у зв’язці з Іл-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Центру протидії дезінформації розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв’язці працює - це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує", - сказав речник.

Він додав, що Україна показала країнам Заходу, що вміло застосовує надане озброєння та може проводити операції різних рівнів. Окрім цього, знищення А-50 — це серйозний іміджевий удар по режиму Путіна.

"Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. .. Справді, це надихає", - додав речник Повітряних Сил.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

15 січня Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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