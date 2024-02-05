У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів, ворог обирає нову тактику, - ВМС

Росіяни могли забрати свої кораблі з акваторії морів до пунктів базування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук,

"Війна - це завжди пошук дії та протидії. Тобто реакція будь-якої сторони - це завжди реакція на ті дії, до яких вдався противник. У даному конкретному випадку стався черговий кейс, і він відрізняється від попередніх", - заявив він.

За словами речника, окупанти сховали свої кораблі у пунктах базування. До таких дій окупанти вдалися, оскільки ще не з'ясували усі обставини втрати ракетного катера "Івановець".

"І зараз ворог, по-перше, розбирається, чому така ситуація стала можливою, а по-друге, він, звісно, зараз формує свою подальшу тактику, свої подальші дії, і відповідно через це таке затишшя. Ворог зараз вирішує, як йому поводитися далі в морі. Тому що, на жаль, якоїсь постійної протиотрути проти росіян немає", - заявив він.

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