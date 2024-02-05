На Луганщині встановили кількість жертв російської агресії: 652 особи загинули, 571 дістала поранення
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Внаслідок російської агресії на Луганщині встановили кількість жертв - 652 особи. 571 людина дістала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Доручив перевірити поіменно та скоригувати усі наявні реєстри цивільних жертв військової агресії росії на Луганщині. До процесу збору інформації були залучені правоохоронці та органи громад, які ведуть облік населення", - йдеться в повідомленні.
Наразі, за даними Нацполіції Луганської області, кількість встановлених жертв складає: 652 загиблих та 571 поранена особа.