За добу окупанти здійснили майже 150 ударів по Запорізькій області

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало 20 мирних населених пунктів. За добу зафіксовано 144 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Ворог здійснив 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці й Левадному, а також 6 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Новоіванівки, Темирівки, Роботиного та Степового.

111 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Гуляйпільського, Білогір’я, Роботиного, Кам’янського, Малих Щербаків, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

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