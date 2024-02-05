Німеччину очікують десятиліття протистояння з РФ, Берлін має швидко відновлювати армію, - Пісторіус

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив німців, що необхідно готуватися до десятиліть конфронтації з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Глава Міноборони ФРН Пісторіус зазначив, що нині російські військові "повністю застрягли" в Україні, однак у разі перемир’я Путін матиме декілька років для перезавантаження військового потенціалу.

Пісторіус не виключає, що потім Путін захоче випробувати реальну єдність НАТО. Тож, на його думку, Німеччині слід швидко відновити потенціал своєї армії.

"Публічні застереження Пісторіуса відображають значні зміни на вищому рівні керівництва Німеччини. Попри те, що ці застереження стають усе голоснішими, німецьке суспільство досі не переконане, що нова агресивна Росія загрожує безпеці ФРН та Європи", - йдеться в публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ

Видання зауважило на тому, що на сьогодні в уряді Німеччини значна частка вважає неприпустимим повернення будь-яких відносин із Росією до звичного режиму, який був до початку повномасштабної війни в Україні.

У матеріалі NYT йдеться, що німецькі політики уникають прямого конфлікту з РФ. Німці нібито звикли до думки, що безпека держави будується на співпраці, а не боротьбі з Росією.

Прикладом цієї обережності видання називає небажання німецького канцлера Олафа Шольца давати чітку відповідь щодо вступу України в НАТО. Крім того, це стосується затримки надання Taurus для України.

"Шольц завжди говорив, що "Україна не повинна програти, а росія не повинна виграти", що вказувало на те, що він завжди думав про глухий кут, який призведе до дипломатичного процесу", - зауважив опозиційний експерт з міжнародної політики Норберт Реттген.

Читайте також: Глава МВС Німеччини Фезер занепокоєна зв’язками ультраправих з РФ: "Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів"

За його словами, канцлер Німеччини "вважає Росію найважливішою серед всіх країн". Через це Шольцу нібито бракує відчуття європейськості та його можливої ​​ролі європейського лідера.

Опитування показують, що німці хочуть бачити більш боєздатну армію. Однак лише 38% респондентів заявили, що хочуть, щоб їхня країна відігравала більшу роль у міжнародних кризах. Це найнижчий показник відтоді, як це питання було вперше поставлене у 2017 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина схвалила держбюджет із 7,6 млрд євро для України