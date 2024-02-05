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Ми завжди ставили умови для надання допомоги Україні, - посол ЄС Матернова

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Ми завжди ставили умови для надання допомоги Україні, - посол ЄС Матернова
Підтримка та повага демократичних інститутів це положення, яке завжди було в умовах надання допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всього нашого кредитування, яке ми здійснювали за останні десять років як у вигляді макрофінансової допомоги, так і у вигляді підтримки бюджету, ми завжди ставили умови. Це не вперше", - зазначила вона.

За словами Матернової, передумовою підтримки України в рамках цього механізму буде те, що Україна продовжить підтримувати і поважати демократичні інституції.

"Але й раніше це було попередньою умовою для всієї нашої макрофінансової допомоги. Формулювання було взято з попередніх інструментів", - додала посол.

Дипломат заявила, що умови не змінювалися за десять років. "Їх називають попередніми умовами. Є й конкретні умови для кожного траншу тощо. Але попередньою умовою є те, що Україна є демократичною плюралістичною країною", - зазначила вона.

Оцінюючи рівень демократії в Україні, Матернова сказала: "Я думаю, що в країні, яка перебуває у стані війни, в умовах воєнного стану, очевидно, є перешкоди для повного арсеналу прав. Але Україна - це країна, яка перебуває у стані війни".

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Топ коментарі

  • антон головаченко 80fb2fef
    Ублюдок дерьмак у власти! Это уже полный арсенал прав или нет, а матернова?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    10 років,ставити умови Україні і ні разу не наказувати українських хабарників і корупціонерів при владі в Україні , за невиконання умов є підозріла діяльність і домовленості європейсько- української корупційної машини...
  • Ustym Karmaliuk
    Не треба наівно вважати, що Захід допомагає тільки демократіям і це якось вплине на узурпацію влади зеленським. Ні, існує маса прикладів, коли Захід допомагав відвертим тиранам, бо це відповідало іхнім національних інтересам. Наприклад, країни Заходу допомагали зброєю і надавали розвіддані Садаму Хусейну, аж до його нападу на Кувейт, не заважаючи на геноцид курдів, який він проводив в цей час, бо їм було вигідно, що він воював з Іраном. Таких прикладів дуже багато.
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