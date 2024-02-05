Ми завжди ставили умови для надання допомоги Україні, - посол ЄС Матернова

Підтримка та повага демократичних інститутів це положення, яке завжди було в умовах надання допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всього нашого кредитування, яке ми здійснювали за останні десять років як у вигляді макрофінансової допомоги, так і у вигляді підтримки бюджету, ми завжди ставили умови. Це не вперше", - зазначила вона.

За словами Матернової, передумовою підтримки України в рамках цього механізму буде те, що Україна продовжить підтримувати і поважати демократичні інституції.

"Але й раніше це було попередньою умовою для всієї нашої макрофінансової допомоги. Формулювання було взято з попередніх інструментів", - додала посол.

Дипломат заявила, що умови не змінювалися за десять років. "Їх називають попередніми умовами. Є й конкретні умови для кожного траншу тощо. Але попередньою умовою є те, що Україна є демократичною плюралістичною країною", - зазначила вона.

Оцінюючи рівень демократії в Україні, Матернова сказала: "Я думаю, що в країні, яка перебуває у стані війни, в умовах воєнного стану, очевидно, є перешкоди для повного арсеналу прав. Але Україна - це країна, яка перебуває у стані війни".

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