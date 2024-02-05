Окупанти вночі обстріляли чотири громади на Сумщині - зафіксовано 25 вибухів
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Уночі російські окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманьська та Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів);
- Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (10 вибухів):
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи);
- Середино-Будська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.