Окупанти вночі обстріляли чотири громади на Сумщині - зафіксовано 25 вибухів

Уночі російські окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманьська та Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів);

Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (10 вибухів):

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи);

Середино-Будська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ упродовж 4 лютого 24 рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 97 вибухів