Росіяни частіше використовують балістичні ракети, а по прифронтових територіях активно застосовують "шахеди", - Повітряні сили

Російські загарбники останнім часом частіше застосовує балістичні ракети для ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Цієї ночі було завдано удару балістичними ракетами, зокрема трьома Іскандерами-М та трьома С-300, по сходу України. Іскандерами" били з Ростовської області, а С-300 – з окупованої частини Донецької області", - зазначив Ігнат.

При цьому речник Повітряних сил зазначив, що балістика росіян не завжди, далеко не завжди долітає до своїх цілей.

"Це стосується і "кинджалів", і "іскандерів", і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють", – наголосив Ігнат.

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Віт також додав, що ворог останнім часом став частіше використовувати безпілотники Shahed проти людей на прифронтовій території. Використання дронів на близькій відстані зменшує шанси, що їх зіб'є ППО захисників.