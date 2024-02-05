Росіяни частіше використовують балістичні ракети, а по прифронтових територіях активно застосовують "шахеди", - Повітряні сили
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Цієї ночі було завдано удару балістичними ракетами, зокрема трьома Іскандерами-М та трьома С-300, по сходу України. Іскандерами" били з Ростовської області, а С-300 – з окупованої частини Донецької області", - зазначив Ігнат.
При цьому речник Повітряних сил зазначив, що балістика росіян не завжди, далеко не завжди долітає до своїх цілей.
"Це стосується і "кинджалів", і "іскандерів", і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють", – наголосив Ігнат.
Віт також додав, що ворог останнім часом став частіше використовувати безпілотники Shahed проти людей на прифронтовій території. Використання дронів на близькій відстані зменшує шанси, що їх зіб'є ППО захисників.