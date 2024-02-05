Удар по пекарні в окупованому Лисичанську: Її обладнали під потреби військових РФ. Приліт стався під час зібрання рашистів

Пекарню в окупованому Лисичанську, про обстріл якої 3 лютого заявила окупаційна "влада", росіяни використовували у своїх цілях.

Про це повідомили в МВА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

3 лютого ватажок терористів "ЛНР" Пасічник заявив про нібито обстріл пекарні в окупованому Лисичанську, звинувачуючи в обстрілі українську армію.

Українська сторона офіційно не коментувала ці заяви.

Заклад окупанти називають пекарнею, заявляючи, що це цивільний об’єкт. Переселенці з Лисичанська розповіли, що упізнали заклад - це ресторан під назвою "Adriatic", який був розташований на околиці, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

У Лисичанській МВА заявили, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста.

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"Дійсно в тому приміщені була пекарня. Її обладнали для потреб фронту. ... Заклад, про який йдеться, окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту", - йдеться в повідомленні.

У Telegram опублікували список нібито загиблих. За інформацію від місцевих жителів, які нині виїхали з міста, у списку є прізвище власника закладу - місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами у місті.

"Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє по мережі інтернет, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів", - підсумували в МВА.

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