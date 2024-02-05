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Росіяни минулої доби тричі обстріляли населені пункти на узбережжі Миколаївської області

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Росіяни минулої доби тричі обстріляли населені пункти на узбережжі Миколаївської області
Протягом доби під ворожим вогнем опинилися акваторія Очаківської громади, Очаків та Куцурубська громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 4 лютого, о 11:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. 

Також учора о 16:01 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. 

Увечері 4 лютого під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. 

Кім зазначив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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