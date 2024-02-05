Росіяни минулої доби тричі обстріляли населені пункти на узбережжі Миколаївської області
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Протягом доби під ворожим вогнем опинилися акваторія Очаківської громади, Очаків та Куцурубська громада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 4 лютого, о 11:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також учора о 16:01 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади.
Увечері 4 лютого під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.
Кім зазначив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.