Франція викликає російського посла через загибель волонтерів у Бериславі, - BFMTV

Російського посла у Франції Олексія Мєчкова викличуть до МЗС Франції через удар РФ по Бериславу під час якого загинули волонтери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише BFMTV.

За даними дипломатичного джерела, послу мають заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.

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Удар по Бериславу

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.

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