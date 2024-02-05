Франція викликає російського посла через загибель волонтерів у Бериславі, - BFMTV
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише BFMTV.
За даними дипломатичного джерела, послу мають заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.
Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.
Удар по Бериславу
Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.
Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.