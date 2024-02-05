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Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України

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Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це Джонсон повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре після прибуття".

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - наголосив Джонсон.

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Допомога США

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.

У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    3,14 дар
  • semen mecheniy
    судя по тому что творится в американской политике -Европе придется отдуваться самой с гигантской проблемой на Востоке -и ее вялыми и мягкотелыми политическими институтами -парашка уничтожит ее изнутри с помощью подкупов -подстав -тотальной лжи и европейской коррупции - уже набирают силу ультраправые движения в Европах и Америках -которые - все без исключения -на подсосе у Лубянки
  • Hanka Panyanka
    наскільки я зрозуміла, Трамп хоче дружити тільки з самим собою, на кону його безпека, він схоже злочинець і йому світить реальний термін, тому йому конче необхідно виграти ці вибори, ні Україна, ні Ізраїль його не цікавлять від слова взагалі, він веде дуже брудну гру, по суті шантажує весь світ... кацапи зовсім не дарма поставили все на цього персонажа, він розвалить все, що зможе, така його задача...
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