Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це Джонсон повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре після прибуття".

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - наголосив Джонсон.

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Допомога США

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.

У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

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