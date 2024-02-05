Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це Джонсон повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре після прибуття".
"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - наголосив Джонсон.
Допомога США
В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.
У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.