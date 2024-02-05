Зеленський не казав про "патову" ситуацію на фронті, - Никифоров

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що глава держави не заявляв про "патову ситуацію" на фронті.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, точність формулювань важлива. В інтерв’ю Президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні.

Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову". Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - зазначив прессекретар президента.

Читайте також: Я розмірковую про звільнення Залужного, - Зеленський

Никифоров навів оригінал відповіді Зеленського: "Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI заявив, що ситуація фронті зайшла у глухий кут через затримки з постачанням військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"