Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб - до 14 травня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровані на сайті Ради.

Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого. Зеленський пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня 2024 року.

Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії в України у лютому 2022 року.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"