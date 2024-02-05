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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб - до 14 травня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровані на сайті Ради.

Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого. Зеленський пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня 2024 року.

Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії в України у лютому 2022 року.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.

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Топ коментарі

  • faust7808
    Як цікаво. 4-джи ухилянта вносить закон про мобілізацію. Тепер автозаків і бусіків незламності побільшає
  • vuiko dobrui
  • Siriondil
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко



    Цаплієнко пише, що ситуація в Авдіївці стала критичною. Окупанти змогли обійти українські бойові порядки і закріпитися у міській забудові. До головного шляху забезпечення захисників міста лишилося кілька сотень метрів.

    Очевидно, Авдієвка приречена, її здача лише справа часу. Очевидно також, що в день коли це станеться, ЗЕботва масово почне вивалювати в багні генерала Залужного. Мовляв, це він винний у втраті Авдіївки.

    Тобто оцініть. Ставка Зеленського вже рік втручається у всі справи керування військами на фронті - команда ЗЕ сама цим хваляться. До втручання ставки, ми мали противника вибитого з Київщини, звільнені Харківщину, Лиман та Херсон. Потім ставка почала втручатися - і перемоги закінчилися.

    І от тепер Залужний стане винний в тому що він не створив ворогам Аустерліц.

    Оцініть ще кілька фактів. На фронті (мені це курсанти розповідають) буває що у взводах лишається по 8-10 людей. Взводами командують сержанти, а ротами - лейтенанти-піджаки, які офіцерське звання мають за результатами навчання на воєнкафедрах. На фронті банально бракує людей. Шалено бракує. А влада вже другий місяць не може прийняти закон про мобілізацію, бо трясеться над своїми рейтингами.

    На фронті снарядний голод. Влада не збудувала виробництва *********** (бо, мовляв, окупанти їх розстріляють), і довела стосунки з Заходом до такої межі що допомога нам зменшилася до мінімума (і плана Б естрадно-циркова влада не має).

    Залужний не може призначати керівників родів військ і напрямків - він змушений працювати з тими кого йому дають.

    От у цих умовах Залужний не зміг влаштувати ворогам Аустерліц... Я сильно сумніваюся, що в таких умовах зміг би Бонапарт.

    Коли ЗЕботва почне звинувачувати у втраті Авдієвки Залужного, я дуже прошу - пригадуйте, що країною під час війни керує Верховний головнокомандувач. І це - Володимир Зеленський. Цей Верховний головнокомандувач під час війни, не об'єднує країну. Він влаштував війну з керівником армії.

    Повторюю, тип який чотири рази ухилився від служби в армії, влаштував ворожнечу з генералом, який пройшов всі щаблі кар'єри від курсанта до головкома.

    Вам зрозуміло, чому вже рік ми воюємо так як воюємо? Чи вони все ще мають право на помилку?
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