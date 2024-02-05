Потрібно бути готовими до кожного сценарію, - Польща про ймовірність нападу з боку Росії

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, тому треба бути готовими до кожного сценарію. Країна припускає ймовірність нападу Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю одному з польських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, якщо Україна програє у війні, Росія може напасти на країни НАТО, зокрема Польщу.

"Ми припускаємо будь-який сценарій, а найбільш серйозно ставимося до найгірших", - наголосив польський міністр оборони.

"Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря та Тихого океану. Треба бути готовими до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важлива індивідуальна екіпіровка бійців", - додав Косиняк-Камиш.

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