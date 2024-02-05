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Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже навесні, - посол Матернова

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Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже навесні, - посол Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сподівається, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться навесні.

Про це Матернова заявила в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, приблизних оцінок, як довго триватимуть переговори щодо вступу України в ЄС, немає.

"Це було б ворожіння на кулі. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо офіційно розпочати та отримати рамки переговорів. А потім наступний крок - міжурядова конференція. Я дуже сподіваюся, що це станеться навесні", - зазначила вона.

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При цьому Матернова, відповідаючи на питання щодо суттєвих неприємностей на шляху до ЄС для України, додала, що кожен крок на шляху вступу до ЄС схвалюється одноголосно.

Топ коментарі

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Року якого?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Переговорники - поможіть зі зброєю - бо вже орки по Авдіівці бігають
  • Олександр c0b5c191
    Свежо питание, та се-ся с трудом.
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