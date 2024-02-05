Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже навесні, - посол Матернова
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Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сподівається, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться навесні.
Про це Матернова заявила в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, приблизних оцінок, як довго триватимуть переговори щодо вступу України в ЄС, немає.
"Це було б ворожіння на кулі. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо офіційно розпочати та отримати рамки переговорів. А потім наступний крок - міжурядова конференція. Я дуже сподіваюся, що це станеться навесні", - зазначила вона.
При цьому Матернова, відповідаючи на питання щодо суттєвих неприємностей на шляху до ЄС для України, додала, що кожен крок на шляху вступу до ЄС схвалюється одноголосно.