Відсутність підтримки Німеччини у реформуванні фонду ЄС може затримати постачання зброї Україні, - Financial Times

Європейський фонд миру повинен частково відшкодувати країнам їхні витрати на озброєння України. Фінансування у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни, зокрема Німеччина, виступають за інші умови реформування фонду, щоб він краще забезпечував потреби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Європейський фонд миру (ЄФМ) — це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза межами спільного бюджету ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру їхніх економік. Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії

EPF потребує додаткового фінансування, щоб країни могли частково відшкодовувати свої витрати на постачання зброї, але пропоноване надходження у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати фонд, щоб він краще відповідав потребам України й допомагав європейській збройній промисловості задовольняти їх.

"Спочатку сплачуйте, а потім отримаєте компенсацію", - заявив один з представників ЄС, який брав участь у переговорах.

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Німеччина та інші країни, які виступають за відмову від моделі відшкодування, "стверджують, що їм немає потреби в цьому". Берлін перебуває під жорсткими фінансовими обмеженнями після того, як Конституційний суд ухвалив рішення проти його бюджетних домовленостей. Він вимагає, щоб вартість зброї, яку він постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни кажуть, що це різко зменшить розмір фонду.

"Вони не хочуть погоджуватися на гроші або відмовлятися від них, не будучи впевненими, що [умови] відповідають тому, що є прийнятним для них", — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах з лідерами минулого тижня, маючи на увазі позицію Німеччини.

На саміті канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода про запропоновану реформу ЄФМ повинна включати "пропозиції", зроблені країнами-членами, за словами людей, поінформованих про перебіг дискусії. Він додав, що рішення Німеччини буде "враховувати національні внески, які надаються Україні".

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Згідно з документом, з яким ознайомилася Financial Times, реформа ЄВМ, поширена напередодні саміту, має на меті досягти "більш структурованого, ефективного і прагматичного" способу фінансування озброєнь для України. Великі вкладники фонду стверджують, що менші країни, такі як країни Балтії, отримали великі відшкодування від ЄФМ за відправку застарілого озброєння радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації свого власного озброєння.

Наступною проблемою є швидкість, з якою ЄФМ перейде від відшкодування витрат країнам до фінансування контрактів на постачання зброї. Країни з великою військовою промисловістю, такі як Німеччина і Франція, наполягають на якнайшвидших змінах і "отримають найбільшу вигоду, інші дуже добре це розуміють".

В нинішній пропозиції йдеться про те, що "відшкодування двосторонніх поставок буде поступово скасовано після перехідного періоду". За словами одного з урядовців, більшість вважає, що наявна модель застосовуватиметься принаймні до кінця 2024 року, а фінансування спільного виробництва буде збільшено наступного року.