Перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні, - Матернова

Є високий рівень впевненості, що Україна зможе отримати перший транш допомоги від ЄС вже у березні.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені сказати, що я вважаю, що це справді історичне рішення для України (виділення 50 млрд ЄС допомоги. - Ред.). І це також була чудова новина для Європейського союзу, тому що він продемонстрував солідарність, відданість Україні, а також єдність, бо угода мала бути досягнута одноголосно", - зазначила дипломат.

За словами Матернової, окрім пакету допомоги для України, був ще перегляд багаторічних фінансових рамок.

"Таким чином, пакет по Україні був найбільшим, але були й інші елементи, загалом, я думаю, 64 мільярди євро, 50 з яких призначені для України. Усі знають про важке бюджетне становище України. І вчора я розмовляла зі своїми колегами. У мене високий рівень впевненості, що в березні ми зможемо виплатити кошти", - додала вона.

Нагадаємо, лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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