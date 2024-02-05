У межах "Армії дронів" працюють вже 67 ударних рот БПЛА, - Мінцифри

Станом на сьогодні в межах "Армії дронів" працюють уже 67 ударних рот БПЛА. З червня 2023 до січня 2024 року вони уразили понад 14 тисяч ворожих цілей.

Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз за новою доктриною й підходом до менеджменту працюють 67 ударних рот, які показують ефективні результати. З червня 2023 до січня 2024 року вони уразили понад 14 тисяч ворожих цілей. Це танки, БТРи, опорні пункти тощо. Маємо кейси, коли за одну ніч уразили 80 одиниць техніки", - зазначили у відомстві.

За інформацією Мінцифри, ще один напрям Армії дронів - навчання операторів.

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"У межах проєкту навчили майже 20 тисяч операторів БПЛА. Щоб навчати операторів, ми залучили 33 школи-партнери. Цим розвиваємо підхід, коли гроші ходять за військовими", - розповіли в Мінцифри.

"Армія дронів" дала старт розвитку не тільки ринку БПЛА, а й усього defense-tech напряму в Україні, додали у пресслужбі міністерства.

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