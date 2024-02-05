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В Авдіївці вуличних боїв немає, окупанти зайшли у дачний масив поблизу міста, - начальник МВА Барабаш

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В Авдіївці вуличних боїв немає, окупанти зайшли у дачний масив поблизу міста, - начальник МВА Барабаш
Російські окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки. Однак наразі вуличних боїв у місті немає.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

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"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста - так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • vv vv 9aa74d3d
    Я Бутусову якось більше вірю ніж назначенцю Зеуйобка.
  • Деніс Войцеховський
    Все одно погано. Маючи кратну перевагу у м'ясі, міська забудова тільки полегшує бої.
    Це вам не відкрита місцевість, де можна косити піхоту, яка йде у повний зріст.
    Навіть ПС надає купу місць для того, щоб сховатись.
  • Stanislav Bryzhyk
    Нє нагнітайтє, лучше гатовьтєсь к шашличькам на майскіє.©

    Я якось Бутусову вірю, а кишеньковому песику зеуйобка - ні.
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