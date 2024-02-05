В Авдіївці вуличних боїв немає, окупанти зайшли у дачний масив поблизу міста, - начальник МВА Барабаш

Російські окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки. Однак наразі вуличних боїв у місті немає.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Читайте: Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті - вуличні бої

"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста - так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, йдуть бої, - Бутусов