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Росія збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків, - британська розвідка

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Росія збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків, - британська розвідка
Російська влада у 2024 році збільшує військові витрати, при цьому скорочує відрахування до Фонду національного добробуту та збільшує внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.

"Російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%", - йдеться у зведенні.

Проте за даними британської розвідки, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну". вартість його активів впаде на 10% у 2023 році", - зазначають у Міноборони Британії.

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Топ коментарі

  • Philip c31e0bf0
    "при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%", - йдеться у зведенні."

    Оце так санкції, коли навіть МВФ після перегляду прогнозує зростання економіки рахи у 2024 році більше ніж планувалося чим наприкінці минулого року.
  • Деніс Войцеховський
    Уявляю собі, що було б, якби уряд США або іншої цивілізованої країни запровадив подібні економічні заходи.
  • Олександр САТ РЕМ
    Перекладаю на мову реальності - оскільки такий ріст економіки та цін на нафту реальний тільки у хворобливих фантазіях кремля , а не в реальності - то виконнання бюджету буде за рахунок девальвації рубля - і пограбування бізнесу та населення. З чим можу і привітати всіх мокшан . З голю дупою , по смітникам , без опалення з зимою - гріти буде і годувати мисль а рассєйском вялічії .ю..
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