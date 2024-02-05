Гетманцев хоче заборонити алкоголь і тютюн зі старими акцизними марками, бізнес прогнозує збитки

Верховна Рада може ухвалити закон, який з 1 червня заборонить продаж тютюнової продукції, а з 1 вересня - алкогольної продукції з акцизними марками старого зразка.

Як повідомляє РБК-Україна, поспіх та ігнорування наслідків таких змін ставить під удар одразу три галузі: алкогольну, тютюнову та ритейл.

1 лютого відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева, Саме він несподівано вніс до проєкту закону № 9662 поправку, згідно з якою обіг виробів зі старими акцизними марками буде заборонений. Голова комітету пояснив свою ініціативу необхідністю боротьби з нелегальним ринком.

Як відомо, нові зразки акцизних марок – з голограмами – почали використовувати з 1 вересня 2023 року. При цьому закон не обмежує терміни використання старих марок, тобто продавати продукцію зі старими марками можна доти, поки вони не закінчаться.

Поправка Гетманцева стала для бізнесу неочікуваною.

Громадська спілка "Український фуд-ритейл альянс" заявила, що ця поправка не вплине на зниження тіньового ринку, а навпаки призведе до наповнення ринку підакцизних товарів нелегальною продукцією, а також до недоотримання державою податкових надходжень.

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" зазначає, що виробники так і не отримали відповіді не питання, що вони мають робити з продукцією зі старими марками. У будь-якому разі, її не лише буде заборонено продавати, а навіть зберігати і транспортувати, що призведе до суттєвих фінансових втрат і додаткових видатків.

Європейська Бізнес Асоціація також вважає, що правка Гетманцева завдасть необґрунтованих збитків легальному бізнесу.

"Вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, адже разом з пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів", - йдеться у заяві ЕВА.

Збитки бізнесу у разі обмеження терміну використання продукції зі старими марками ЕВА оцінює у десятки мільярдів гривень.

Американська торгова палата назвала поправку Гетманцева необґрунтованою, неефективною, алогічною та протиправною за своєю суттю.

"Складається таке враження, що ідея скоротити терміни реалізації продукції зі старими марками виникла на порожньому місці, адже користі від цього не буде не лише виробникам, а і державі. Хоча, підозрюю, що це на руку тим, хто ці марки виробляє", - на умовах анонімності заявив один з великих виробників алкоголю.