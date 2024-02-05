Пілотів для навчання на F-16 відбирали за певними критеріями, зокрема, бойовою підготовкою та знанням англійської мови, - Ігнат

Українські пілоти, які зараз проходять навчання на винищувачах F-16, відбирались з урахуванням певних критеріїв. Одними з них є бойова підготовка, бойовий досвід та знання англійської мови.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Навчатися поїхали пілоти, які склали відповідні тести. Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", - розповів Ігнат.

Він зауважив, що українські пілоти на навчанні почуваються добре: "Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як "Шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами".

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За словами речника Повітряних сил, досвід, який наші пілоти здобудуть на навчанні, вже на практиці вони застосовуватимуть в Україні.

Ігнат додав, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені із західними партнерами.

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