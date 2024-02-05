Пілотів для навчання на F-16 відбирали за певними критеріями, зокрема, бойовою підготовкою та знанням англійської мови, - Ігнат
Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Навчатися поїхали пілоти, які склали відповідні тести. Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", - розповів Ігнат.
Він зауважив, що українські пілоти на навчанні почуваються добре: "Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як "Шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами".
За словами речника Повітряних сил, досвід, який наші пілоти здобудуть на навчанні, вже на практиці вони застосовуватимуть в Україні.
Ігнат додав, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені із західними партнерами.