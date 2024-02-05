Новини

Пілотів для навчання на F-16 відбирали за певними критеріями, зокрема, бойовою підготовкою та знанням англійської мови, - Ігнат

4 60917
Пілотів для навчання на F-16 відбирали за певними критеріями, зокрема, бойовою підготовкою та знанням англійської мови, - Ігнат
Українські пілоти, які зараз проходять навчання на винищувачах F-16, відбирались з урахуванням певних критеріїв. Одними з них є бойова підготовка, бойовий досвід та знання англійської мови.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Навчатися поїхали пілоти, які склали відповідні тести. Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", - розповів Ігнат.

Він зауважив, що українські пілоти на навчанні почуваються добре: "Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як "Шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони розповіли про різні програми навчання пілотів ЗСУ на F-16

За словами речника Повітряних сил, досвід, який наші пілоти здобудуть на навчанні, вже на практиці вони застосовуватимуть в Україні.

Ігнат додав, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені із західними партнерами.

Читайте також: Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Ну как показывает практика - если у нас на своем месте работают профессионалы - можно судить по ПВО, по беспилотникам воздушным и морским, по артиллерии - в том числе и Хаймарсы - то никаких проблем с освоением западной техники нет. Тем более что эту технику разрабатывают умные люди, которые понимают что для управления этой техникой профессоров университетов не напасешься - потому делают ее максимально простой и дружелюбной для пользователя. Не примитивной как советское говно - а именно простой и продуманной.
  • Прощай немытая раССея
    Чому на навчання не поїхав "Джус"?....питання, яке задають сотні тисяч українців...
  • Дан Корвин
    ...Хорошо,что для спикеров никаких критериев нет,подумал Игнат.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини