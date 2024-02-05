Через пів року в армії РФ можуть закінчитися бойові машини, - Forbes

У суботу, 3 лютого, армія РФ втратила щонайменше 54 одиниці техніки, ще 16 було пошкоджено. З такими темпами, Росія ризикує втратити бойові машини вже за 6 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Це найбільша кількість, яку я коли-небудь бачив за день", - зазначив аналітик Ендрю Перпетуа, відзначивши трагічний рекорд втрат російської армії за суботу 3 лютого.

Водночас аналітики зазначають, що українські втрати були незначними — 9 машин знищено, покинуто або захоплено, 21 пошкоджено. Втрати росіян становили 16 танків і 29 бойових машин і бронетранспортерів, у той час, як втрати України переважно складалися з вантажівок і цивільних автомобілів, які військові, очевидно, використовували для постачання.

Як уточнили у Forbes, розбиті машини росіян, які нарахував Перпетуа в неділю 4 лютого, не обов'язково були знищені в суботу.

"Аналітик підраховує втрати щодня, дата, коли дані заносяться в таблицю є замінником фактичної дати знищеної техніки. Просто відніміть 24 години", - йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що подібні втрати для російської влади є неприйнятними. Оскільки виробництво нової бронетехніки продовжує відставати, росіяни, як і раніше, в основному використовують старі машини часів холодної війни.

"Аналітик під ніком @HighMarsed вивчає супутникові знімки, щоб відстежити запаси старої техніки в Росії. У грудні він дійшов висновку, що Кремль відновив 1 081 з 4 811 старих бойових машин, які він мав до початку військового конфлікту", - пише Forbes.

А за даними аналітиків Oryx, у 2022-2023 роках росіяни втрачали близько 80 БМП на місяць.

"Якби такі темпи втрат збереглися і у 2024 році, а виробництво нових БМП також залишалося б на рівні 30-40 одиниць на місяць, то бойові машини закінчилися б у Кремля приблизно через два роки. Скажімо, на початку 2026 року", - зазначається у матеріалі Forbes.

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Проблема в тому, що цього року росіяни втрачають все більше і більше машин, швидше, ніж будь-коли. За один день вони втратили 13 БМП, а також додаткові бойові машини БТР, згідно з недільним підрахунком Перпетуа. Це означає, що щомісячний рівень втрат БМП наближається до 400. У п'ять разів більше, ніж у 2022 і 2023 роках. За нинішніх темпів у Росії немає дворічного резерву