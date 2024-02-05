Сенат США може проголосувати за законопроєкт щодо надання допомоги Україні 7 лютого, - посол Маркарова
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Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат може проголосувати за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги США, включаючи й для України, вже 7 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.
"Оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет", - зазначила Маркарова.
Посол також підтвердила інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України, який передбачає виділення Україні 60 мільярдів доларів.