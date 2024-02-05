Україні доведеться мобілізувати більше людей, - генерал Бундесверу Фройдінг
14 741115
Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив очільник Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини, координатор підтримки Києва генерал-майор Крістіан Фройдінг.
"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити", – сказав Фройдінг.
Також він наголосив, що мобілізація необхідна для заміни деяких підрозділів, які перебувають на фронті вже 24 місяці.
"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль", – сказав німецький генерал.
Фройдінг додав, що військові дії завершаться, коли Україна виграє війну.