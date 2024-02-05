Україні доведеться мобілізувати більше людей, - генерал Бундесверу Фройдінг

Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив очільник Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини, координатор підтримки Києва генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити", – сказав Фройдінг.

Також він наголосив, що мобілізація необхідна для заміни деяких підрозділів, які перебувають на фронті вже 24 місяці.

"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль", – сказав німецький генерал.

Фройдінг додав, що військові дії завершаться, коли Україна виграє війну.

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