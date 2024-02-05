Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: Загинули 4 особи. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська обстріляли Херсон з артилерії, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Росіяни вкотре вдарили по Херсону з артилерії.

"Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Прокудін згодом повідомив про ще одну жертву.

"Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - поінформував він.

Глава МВА Мрочко згодом повідомив про 4 жертву:

"Чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям. На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється".

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