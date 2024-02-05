Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: Загинули 4 особи. ВІДЕО+ФОТО
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Російські війська обстріляли Херсон з артилерії, внаслідок чого загинули 4 особи.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни вкотре вдарили по Херсону з артилерії.
"Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Прокудін згодом повідомив про ще одну жертву.
"Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - поінформував він.
Глава МВА Мрочко згодом повідомив про 4 жертву:
"Чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям. На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється".