Інтенсивність російських обстрілів минулого тижня зросла майже на чверть, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Росіяни збільшили активність обстрілів України. Минулого тижня загинули 12 осіб, а 60 дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів. Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня внаслідок російських обстрілів 12 осіб загинули, 60 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: Загинули 2 особи. ФОТО