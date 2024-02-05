Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути цього тижня, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може розглянути законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" вже цього тижня.

Про це заявив перший заступник Голови Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цьому тижні є висока імовірність, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт (урядовий законопроєкт №10449. - Ред.), а також усі альтернативні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

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