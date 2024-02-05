Постачання боєприпасів Україні залишається центральним питанням підтримки Заходу, - генерал Бундесверу Фройдінг

Українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою, тому Захід повинен підтримати Україну, зокрема, постачаючи необхідні боєприпаси. Цього року Німеччина більш ніж удвічі збільшить поставки артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив очільник Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини, координатор підтримки Києва генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Він зазначив, що не буде прикрашати ситуацію з постачанням боєприпасів Україні від ЄС та затримкою із затвердженням допомоги від США.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно більше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі", - пояснив Фройдінг.

"Постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", - наголосив генерал-майор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона боєприпасів - Боррель

Також, відповідаючи на запитання про те, коли закінчиться повномасштабна війна РФ проти України, яка триває вже майже два роки, Фройдінг наголосив: "Вона закінчиться, коли Україна здобуде перемогу".

Генерал пояснив, що він налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого ЗСУ можуть досягти.

"Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки й тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", - додав Фройдінг.

Читайте також: Відсутність підтримки Німеччини у реформуванні фонду ЄС може затримати постачання зброї Україні, - Financial Times