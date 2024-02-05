Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони переказали вже понад 33 млрд грн

Зі спецрахунку, відкритого НБУ на потреби оборони, з початку повномасштабної війни перераховано понад 33 млрд грн, за січень рахунок поповнився на понад 259 млн грн.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,8 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 259 млн грн.

Усього з початку війни на спецрахунок надійшло майже 35 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

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З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 15,7 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 33 млрд грн, у січні 2024 року – майже 516 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – понад 1 408 млн грн;

на потреби Національної поліції України – усього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 22 739 млн грн (10.01.2024 – 387,4 млн грн; 29.01.2024 – 112,7 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби України – усього 1 000 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5 507 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України – 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 213 млн грн (30.01.2024 – 5,9 млн грн);

на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

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Крім того, згідно зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України №472 від 19.04.2022 року (які були внесені постановою КМУ 1249 від 27.11.2023 року), Національний банк має можливість напряму перераховувати кошти зі спецрахунку на першочергові потреби військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, які ведуть дії на лінії бойового зіткнення, за їхнім запитом, який супроводжується листом-погодженням від Міністерства оборони України.

Так, у січні 2024 року на потреби військових частин було перераховано майже 10 млн грн, а загалом з грудня 2023 року – понад 215 млн грн.

У НБУ нагадують, що перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.