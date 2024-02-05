Росія не хоче миру, Путін прагне відібрати нашу землю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на небажанні Росії досягнути миру. Диктатор Путін хоче, щоб Україна була частиною РФ.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, передає Цензор.НЕТ.

"В тому, що треба переходити до процесу миру, тут немає ніякого дисконекту. Тут треба, щоб всі розуміли, як це відбувається і яка ситуація. Перше. Росія не хоче миру і не прагне миру. Для них мир - це програш. Вони не готові ні до чого. Спочатку вони не говорили відкрито - у них були, скажімо так, різні меседжі, - а зараз вони публічно про це говорять: "А ми не збираємось зупинятись, ми ще не виконали своє завдання". А їхнє завдання, я підкреслюю, - зруйнувати повністю Україну", - наголосив він.

За словами Зеленського через певний час Росія публічно заявить, що хоче зруйнувати Україну.

"Повірте мені, пройде якийсь час, і вони скажуть: "Наше завдання - зруйнувати Україну". Так було з усім. З Кримом - вони його захопили, а сказали, що то не вони. А через рік сказали: "Це ми". З Донбасом - "Це не ми", потім сказали: "Це ми". Спочатку сказали, що Донбас і Крим - це Україна, а потім сказали: "Ні, це Росія". Так буде і з цим мирним процесом. Тому що головне завдання Путіна незмінне: зруйнувати нас, відібрати незалежність, відібрати цю землю, щоб Україна була частиною його Росії, його імперії", - додав глава держави.

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