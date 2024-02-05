На Лимано-Куп’янському напрямку ворог активно застосовує дрони-камікадзе, ЗСУ за добу ліквідували майже 200 окупантів, - Сили оборони
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За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 9 авіаударів, 27 разів використав FPV-дрони, здійснив 627 обстрілів по позиціях ЗСУ. Зокрема, загарбники використовували штурмовики та гелікоптери Ка-52.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.
ЗСУ за добу на цьому напрямку ліквідували 199 окупантів, 45 одиниць озброєння ворога:
- 7 артустановок;
- ЗРК "Стріла-10";
- малогабаритну радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь";
- 8 автомобілей;
- 28 БПЛА.
За словами Євлаша, на деяких ділянках фронту ворог перекидає свої підрозділи, знімаючи їх з менш пріоритетних позицій.
"Раніше вони витрачали на підготовку своєї піхоти 3-4 місяці, зараз ця підготовка триває вдвічі менше", – повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця".