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На підприємствах у РФ зі співробітників почали збирати гроші "для потреб СВО", - Центр нацспротиву

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На підприємствах у РФ зі співробітників почали збирати гроші "для потреб СВО", - Центр нацспротиву
За інформацією джерел, керівництво курського заводу "Електроагрегат" почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби "СВО".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку "для потреб СВО".

Це викликало обурення працівників, почалися колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятися або йти на війну", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    В стойло, падли...фсє на борьбу с дєнікіним...дайош
  • govtva
    Осталось ввести как в совке в каждую бригаду зачислить как тогда говорили "того парня" склеевшего лапти и Украине и за него работать а зарплату отчислять на верх.
  • Bob Fayn
    Десь я вже бачив таке фото..Для нужд СВО..туди всякий мусор накидали
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