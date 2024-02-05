Біля Куп’янська ворог зосередив 40 тисяч військовослужбовців, проте не всі ці сили наразі беруть участь у бойових діях, - Євлаш

У ЗСУ підтвердили інформацію Forbes, що з жовтня минулого року Росія зосередила біля Куп’янська близько 40 000 військовослужбовців і 500 танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН зазначив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Окрім того, там також присутні не тільки ці війська, а й ще бойові-броньовані машини, яких також налічується понад 600 одиниць, трохи понад 400 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню. Ці війська не з’явилися там раптово. Ця кількість знаходиться там ще з жовтня місяця", - розповів начальник пресслужби.

Але, зазначив, що така кількість військ та техніки не означає, що вся ця техніка та всі ці люди беруть одномоментну участь у бойових діях.

"Не всі вони беруть напряму участь. Тобто є підрозділи забезпечення, тилу, логістики, ремонтні, медики, зв’язківці та ще дуже багато людей, які не перебувають на лінії зіткнення", - додав Євлаш.

При цьому російські військові намагаються показати перед виборами президента РФ яка їх армія сильна, але все одне зазнають великих втрат.

"Їх втрати "двохсотими" дорівнюють втратами "трьохсотих". Тобто це дуже великі втрати. І вони продовжують нагнітати, підтягуючи свої резерви на цей напрямок", - наголосив Євлаш.

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Окрім того, окупанти хочуть створити умови для блокування Куп’янську та взяти Сеньківку, але наразі безуспішно.

"До цього зводилися і продовжують зводитися міцні оборонні споруди, фортифікаційні укріпрайони, які унеможливлюють легке просування, легку прогулянку противника. Там досить потужні рови, зуби дракона, мінно-вибухові загородження і також тактично правильне використання рельєфу місцевості, яке унеможливлює проходження цих військ. Ба більше Росія використовує досить примітивну тактику м’ясних штурмів. Просто брати кількістю. Ми своєю чергою можемо протиставити нашу якість, нашу інноваційність, наш нестандартний підхід до вирішення будь-яких питань. Ми стримуємо цей потенціал і не даємо ворогу просунутися вперед", - резюмував Євлаш.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що росіяни прагнуть захопити Куп’янськ до березня 2024 року. Для цього зібрали на Куп’янському напрямку близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів.