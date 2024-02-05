У Болгарії затримали співробітника МВС за підозрою у шпигунстві на користь РФ
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У Болгарії на робочому місці затримали співробітника Головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю. Правоохоронця підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє BNR з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, затриманий передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Софії, якого раніше представили персоною нон-грата.
Дії правоохоронних органів проводять під наглядом Софійської міської прокуратури.
Справою також займається Державне агентство з національної безпеки.