У Болгарії затримали співробітника МВС за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Болгарії на робочому місці затримали співробітника Головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю. Правоохоронця підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє BNR з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, затриманий передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Софії, якого раніше представили персоною нон-грата.

Дії правоохоронних органів проводять під наглядом Софійської міської прокуратури.

Справою також займається Державне агентство з національної безпеки.

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