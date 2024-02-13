Справа Гринкевичів: Майно художниці Соні Морозюк також арештують, - ДБР

Майно колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, також арештують.

Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, дружину, сина, тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син", - зазначила вона.

Йдеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

"Хочу також акцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було придбано в умовах війни, - сказала вона.

Сап'ян нагадала, що окрім львівського бізнесмена Ігоря Гриневича та його сина Романа підозру в шахрайстві та участі у злочинній організації отримали ще троє громадян, які співпрацювали з бізнесменом.

"Тобто їхнє майно - також під арештом", - додала вона.

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Раніше повідомлялося, що художниця Соня Морозюк, яка називала себе нареченою Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".

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